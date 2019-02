Generali met intermediair sponsor van eerste divisie

Samen met Vodafone betaalt Generali jaarlijks ongeveer e 1 mln. Het sponsorcontract loopt drie jaar. Afhankelijk van het aantal abonnementen geeft belbedrijf Vodafone de clubs meer geld, terwijl Generali de clubs een deel van de doorlopende provisies als extraatje in het vooruitzicht stelt. De verzekeraar hoopt via de eerste divisieclubs meer afzet te krijgen van het Generali Bedrijfspensioen, een excedentregeling bovenop een basispensioen.

Generali heeft het contract gesloten met de Coöperatie Eerste Divisie (CED), waarbij de twintig clubs vrijwillig deel mogen nemen aan het sponsorcontract. Bij deelname zoekt Generali een assurantiekantoor in de regio, die medesponsor wil worden van de club. In ruil daarvoor kan de tussenpersoon business-seats tegemoet zien plus reclameborden en sponsorbijeenkomsten. Vooral de contacten met collegasponsors moeten nieuwe klanten opleveren. Hoofdsponsor van de eerste divisie blijft Gouden Gids.