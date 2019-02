Gelink wil vooraf toetsing reclames

De waarschuwing heeft betrekking op reclames voor de Meerwaarde Hypotheek. Gelink heeft daarin de voorschriften overtreden die zijn vastgelegd in de Nadere regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002. Gelink moet zich daaraan als cliëntenremisier houden. Volgens de AFM is onder meer onvoldoende informatie verstrekt over het beleggen met geleend geld en zijn in de reclames naast positieve geen negatieve beleggingsscenario’s vermeld.

Gelink had eind december een kort geding verloren dat was aangespannen om de berisping te voorkomen. In reactie op de verloren rechtszaak heeft Gelink minister Hoogervorst van Financiën opgeroepen “een proactieve dialoog op te zetten tussen tussenpersonen en de AFM”. Hiermee wil de kredietaanbieder bereiken dat de toezichthouder reclame-uitingen voortaan vooraf gaat toetsen.

Eigen initiatief

“Wij hebben zelf het initiatief genomen om de AFM te vragen onze advertenties vooraf aan plaatsing onder de loep te nemen. Maar pas maanden later kregen we een brief terug met de dooddoener dat het niet de taak van de AFM is uitingen vooraf te toetsen aan de wet. Maar blijkbaar dus wel achteraf. Dan creëer je dus problemen”, vindt financieel directeur Charles Hazewinkel van Gelink. Hij wil dat Hoogervorst de toezichthouder beweegt om toch vooraf te gaan overleggen over de inhoudelijke juistheid van reclame-uitingen.

De AFM blijft er voorlopig echter bij dat het niet haar taak is om vooraf te controleren. “We sluiten een overleg niet bij voorbaat uit, maar het is nu eenmaal niet onze taak om vooraf allerlei reclames te gaan toetsen. Daar zijn niet voor niets regels voor opgesteld”, aldus AFM-woordvoerster Berber Kroon.

“Wij willen ons keurig aan de regels houden, maar dan moet de AFM ook van tevoren een klankbord zijn voor onze branche over wat wel of niet kan”, zegt Hazewinkel. “Wat ons nu wordt verweten, is dat de advertentie te weinig informatie bevat. Maar ja, telkens als we er details aan toevoegen, krijgen we weer een brief van de AFM. De regelgeving over reclame-uitingen in onze branche is zo enorm ingewikkeld dat je wel heel knap moet zijn om dat allemaal te snappen.” Gelink zegt jaarlijks te bemiddelen voor 2.000 hypotheken, waarvan 90% beleggingshypotheken.

De waarschuwing van de AFM