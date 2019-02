Gelink schaft provisie voor medewerkers af

Gelink wil met deze maatregel benadrukken transparant en klantgericht bezig te zijn: “Het belonen van medewerkers op basis van provisie staat onder maatschappelijke druk. Het idee bestaat dat adviseurs zich laten leiden door de provisie die ze verdienen. Bij Gelink is dat niet mogelijk omdat er ‘muren’ zijn ingebouwd tussen frontoffice, backoffice en buitendienst. Om alle schijn te vermijden en concreet inhoud te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, hebben we besloten tot de meest doorzichtige beloningsstructuur”, verklaart financieel directeur Charles Hazewinkel. “Deze ‘revolutie’ past bij de professionaliseringsslag die wij al twee jaar maken om van een verkooporganisatie, een allround advieskantoor te worden.”

De provisie die Gelink van de geldverstrekkers ontvangt, wordt nu rechtstreeks op de winst- en verliesrekening geboekt. Ter compensatie van de per 1 oktober weggevallen provisie, wordt het vaste salaris voor de 150 medewerkers fors verhoogd.

Naast de beloning worden ook de opleidingseisen aangepast. De adviseur moet onder meer staan ingeschreven als erkend hypotheekadviseur. Alle adviseurs zijn verplicht om het diploma voor eind dit jaar te behalen. “Bij veel intermediairs is het gebruikelijk dat slechts één persoon de benodigde papieren heeft”, zegt Hazewinkel. “De collega’s adviseren dan op basis van de kennis van die ene persoon en je kunt je afvragen of dat verstandig is. Voor niet-gediplomeerde medewerkers is er geen plaats bij Gelink.”

FDH

Sinds 1 september draaide Gelink proef met de nieuwe beloningsstructuur. Daartoe is het eveneens in Enschede gevestigde Financiële Diensten Holland (FDH) opgericht. Het dochterbedrijf is opgezet door een werkgroep aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek door MoneyView. Door de positieve ervaringen van de dertig medewerkers van FDH is besloten de regeling ook in te voeren bij Gelink Adviesgroep.

Het dochterbedrijf bemiddelt alleen in hypotheken en consumptief krediet, maar zal de activiteiten op korte termijn uitbreiden. FDH komt binnenkort landelijk in beeld met financieringsadviezen in het SBS6-programma ‘Tuinieren met Kijkers’.

Consumentenbond

Gelink heeft het eerder aangekondigde kort geding tegen de Consumentenbond ingetrokken. In de GeldGids van september stond een artikel waarin een ex-medewerker van Gelink negatieve uitspraken deed over de gang van zaken bij het bedrijf. “Wij hebben contact gehad met de redactie van de GeldGids. De kopij stond bol van de feitelijke onjuistheden; onze reactie is echter niet overgenomen”, zegt een woordvoerder van Gelink.

Vorige week zijn beide partijen rond de tafel gaan zitten. “We waren overigens niet echt van plan om die rechtszaak door te laten gaan. Maar je moet een signaal afgeven”, aldus Gelink. “We hebben een leuk en opbouwend gesprek gehad, waarbij we hebben aangegeven dat onze werkwijze overeenkomt met de wensen van de Consumentenbond. We hebben ook toegegeven dat er in het verleden dingen fout zijn gegaan, maar inmiddels hebben we onze dienstverlening sterk verbeterd.”