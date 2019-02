Gelink: recordaantal hypotheken in mei

Het gemiddelde hypotheekbedrag was e 150.000. Uit de cijfers blijkt dat Gelink beleggingshypotheken nog moeilijk weet te slijten: het aandeel van deze hypotheekvorm is gedaald van 95% naar 3%. “Opvallend is dat de beleggingshypotheek helemaal uit de gratie is, terwijl het nu juist de beste tijd is om voor deze constructie te kiezen nu de beurzen nog steeds op een dieptepunt zitten”, stelt Wattebled. De spaarhypotheek is het populairst met een aandeel van 35%. Bij Gelink blijkt vooral de onlangs geïntroduceerde SpaarXtra Hypotheek van Westland/Utrecht, waarbij de rentetarieven over de lening en de verzekering zijn losgekoppeld, een gewild product.

De lage rente blijkt de voornaamste reden voor de toename van het aantal nieuwe hypotheken. Daarnaast blijkt dat er fors minder overwaarde wordt verzilverd. “En wat er aan overwaarde wordt geïncasseerd, wordt niet meer besteed aan consumptieve doeleinden, maar aan het saneren van het huishoudboekje: het aflossen van schulden op winkelpassen, creditcards et cetera”, aldus Wattebled.

Het aantal afgesloten kredieten is in mei met 25% gestegen ten opzichte van mei 2002. “Ook deze kredieten worden slechts in 55% van de gevallen gebruikt voor dure droomwensen, voor het overige geldt wederom dat het geld wordt gebruikt om het huishoudboekje op orde te krijgen”, aldus Wattebled. Volgens de cijfers van Gelink werd in 1999 nog 90% van de kredieten besteed aan luxe goederen.

Jaarverslag

Gelink brengt later dit jaar een jaarverslag uit. “Dat doen we om korte metten te maken met de negatieve publiciteit. Door een jaarverslag uit te brengen, laten we zien dat ook wij naar meer transparantie streven. Wij willen niet over één kam worden geschoren met andere aanbieders. Er zit nog heel wat kaf onder het koren”, aldus Wattebled.