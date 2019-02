Geen vergoeding van ‘particuliere’ nota’s van fondsverzekerden

Het kort geding was aangespannen door huisartsen in de gemeente Dieren. Zij hadden het contract met zorgverzekeraar Amicon niet vernieuwd, omdat zij er tegen zijn dat de contracten van zorgverzekeraars sinds dit jaar verschillen. De verschillen in zogenoemde ‘flexizorg’ komen voort uit de wens van minister Borst naar concurrentie en het verbod van de NMa op afspraken. Door die verschillende contracten hebben de huisartsen meer administratie. Omdat zonder contract geen vergoeding uit de ziekenfondskas mogelijk is, hebben de Dierense huisartsen hun ziekenfondspatiënten – net als huisartsen in een aantal andere gemeenten (zie ook AM 22/2001, pag. 34) – rekeningen gestuurd volgens het zogenoemde (particuliere) ‘passantentarief’. Amicon weigerde – net als andere verzekeraars – deze kosten (uit eigen zak) te vergoeden. De rechter vindt dat de huisartsen sollen met hun patiënten en heeft bepaald dat zij dergelijke rekeningen niet mogen sturen.