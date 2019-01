Geen bijsluiter voor eenvoudige levenpolissen

Dat heeft het Verbond van Verzekeraars te horen gekregen van de Autoriteit Financiële Markten. Voor complexe levensverzekeringen is het gebruik van de financiële bijsluiter per 1 juli verplicht. Voor eenvoudige producten had het Verbond, samen met de Pensioen- en Verzekeringskamer, zelf een aangepaste bijsluiter ontwikkeld. De Autoriteit-FM heeft daar echter bedenkingen bij.

Reden is de regelgeving rond de bijsluiter: een bijsluiter die op vrijwillige basis wordt verstrekt moet namelijk voldoen aan alle regels voor de echte bijsluiter. Dat laatste ziet het Verbond niet zo zitten: onnodig, te veel administratieve rompslomp en niet gelijk aan regels van concurrenten. De Autoriteit-FM gaat nu bekijken of aanpassing van de huidige productleeswijzer noodzakelijk is.