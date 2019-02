GAB Robins Schadeservice van start

Begin deze maand is GAB Robins Schadeservice Nederland (GSN) in Zwolle van start gegaan.

De nieuwe onderneming gaat de regeling van personenschades verzorgen. Op termijn moeten de activiteiten worden uitgebreid. Het dochterbedrijf van GAB Robins is gevestigd in Zwolle en richt zich op Third Party Administration: het namens verzekeraars en andere risicodragers afwikkelen van schadeclaims. Als eerste heeft GSN een contract afgesloten met ABN Amro Assuradeuren; acht personenschadebehandelaars van ABN Amro zijn bij GSN in dienst getreden.

De acht medewerkers van GSN voor hun nieuwe kantoor.