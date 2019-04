Fusieplan AGO en Ennia verraste ook bedrijfstak

Hans Scheffer, directeur van de NVA, merkte op: “Als kostenbesparing het oogmerk van de fusie is, is het een goede zaak. Kostenbesparing is een belangrijk punt om premies concurrerend te houden”. Verder zag hij liever een fusie tussen twee intermediairmaatschappijen dan tussen een intermediairmaatschappij en een zelfbedieningsverzekeraar, “want dan moeten we maar afwachten wat de gevolgen zijn voor de assurantiebemiddeling”.

Voorzitter Anton Bosma van de NBVA had met voldoening kennis genomen van het gezamenlijke communiqué van de twee concerns, waar onder meer in stond: “De samenwerking met professionele tussenpersonen zal intensief worden voortgezet”.

Bosma had ook al zitten filosoferen over het gegeven dat AGO onder meer beschikte over een gemengd bedrijf (zelfstandige, gebonden agenten) en Ennia over een loondienstorganisatie (Alboz). “Ik ben benieuwd voor welke van deze twee distributiekanalen wordt gekozen. Ik heb een sterk vermoeden – en dat komt niet zomaar uit de lucht vallen – dat het gemengd bedrijf de voorkeur krijgt.”

Rabobank

Aan het samengaan van AGO en Ennia zat ook nog een bijzonder aspect waar het de Rabobanken betrof. AGO-dochter De Twaalf Gewesten gold als een primaire maatschappij inzake de assurantieactiviteiten van Rabo. De affiniteit van Rabo met AGO had te maken met de onderlingen-origine van dit concern. De fusie met de commerciële Ennia zou wel eens minder positief op die warme band kunnen uitwerken, zo kwam in bedekte termen naar buiten. “In elk geval zal, nu AGO heeft gekozen voor de commerciële lijn, een nadere standpuntbepaling dienaangaande plaatsvinden”, was het diplomatieke antwoord van Rabo’s adjunct-directeur Berkemeijer.

Het geringere perspectief voor De Twaalf Gewesten zou koren op de molen kunnen zijn voor Interpolis, die ook een primaire maatschappij voor Rabo was. Maar daar waakte men nadrukkelijk voor te vroeg juichen. De toenmalige hoofddirecteur van Interpolis, Leo Berndsen, reageerde: “Wij zijn net als alle anderen verrast door dit fusiebericht. Wij hebben altijd erg goede contacten met AGO onderhouden. In de beginjaren zeventig zijn zelfs de mogelijkheden van samenwerking onderzocht. Wij waren dan ook niet geheel onbekend met de wensen van AGO ten aanzien versterking binnen Nederland. De aangekondigde fusie met Ennia is voor ons een verrassing”.

Hoofdkantoor

In de zomer van 1983 werd bekend, dat als nieuw hoofdkantoor zou worden gekozen voor het uit te breiden Enniagebouw aan het Churchillplein (tegenover het Nederlands Congrescentrum in Den Haag en inmiddels al jaren dienst doend als zetel van het Joegoslavië-tribunaal). Over de nieuwe topleiding werd niet zo moeilijk gedaan: de raden van bestuur zouden worden geïntegreerd, waarbij al vast stond dat drie leden na het eerste jaar zouden vertrekken. In dat eerste jaar zou Joop Bakker (AGO) de scepter zwaaien en hij zou tijdens de jaarvergadering van 1984 worden opgevolgd door Ennia-topman Jaap Peters.

De naam: Aegon

Het was lang wachten op de nieuwe naam voor de combinatie van AGO en Ennia. Deze werd in oktober bekend gemaakt en was zeer verrassend. Het werd Aegon (waarbij werd aangegeven dat de ‘Ae’ moest worden uitgesproken als ‘E’).

Niet alleen waren de beginletters van beide concerns gebruikt, zelfs de beginletters van de oorspronkelijke maatschappijen van AGO en Ennia waren in AEGON terug te vinden: de Algemene Friesche (A), de Eerste Nederlandsche (E), de Groot Noordhollandsche van 1845 (G), de Olveh van 1879 (O) en de Nillmij (N).

Verder werd er cultuurhistorisch aan toegevoegd, dat de naam Aegon twee keer voorkomt in herdersgedichten die door de Romeinse dichter Vergilius zijn geschreven in de jaren 37-32 voor Christus. De naam Aegon was gekozen uit een totaal van zevenhonderd aangedragen namen. Wat men bij de bekendmaking niet wist, was dat Aegon in die tijd in Duitsland een condoommerk was. Maar ook in Duitsland is inmiddels vooral verzekeraar Aegon een begrip.

1983

