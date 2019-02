Fusie tussen Limburgse intermediairbedrijven

Het nieuwe bedrijf telt zo’n 10.000 klanten en drie vestigingen, in Oirlo, Panningen en Bergen. Daar werken in totaal 55 medewerkers, waarvan 35 afkomstig van Végio. De gezamenlijke provisieomzet bedraagt volgens directeur Jan Janssen circa e 3,25 mln per jaar, die voor zo’n 70% afkomstig is uit bemiddeling in schadeverzekeringen. Het nieuwe Summa heeft volmachten van Delta Lloyd, Stad Rotterdam, Amev, Avéro, Europeesche, DAS, Arag en Levob.

De Pecunia-holding is in 2000 opgericht en voert het beheer over de verzekeringsactiviteiten van de agrarische coöperaties SaWeCo, Horst, Grens & Maas en Venray middels een belang van 47% in de Végio Verzekeringsgroep, die zelf in 1998 is opgericht. Végio richt zich vooral op agrariërs, onder meer met polissen onder eigen label voor particulieren en agrarische bedrijven. Daarnaast verkoopt Végio hypotheken, spaarproducten en financieringen.

Franchise

Végio Verzekeringsgroep telde enkele jaren geleden vijftien vestigingen, waarvan een vijftal franchisekantoren. “De Végio-holding bestond uit een volmachttak en een franchisetak”, zegt Janssen. “De franchisenemers waren tevens medeaandeelhouder. In 2001 is de structuur van Végio veranderd; de franchisekantoren zijn toen zelfstandig verdergegaan.” In 2002 deden de vijf kantoren hun portefeuille en hun medewerkers over aan Interpolis.

Végio-directeur Klaas Post is vorig jaar opgestapt. “Hij wilde de organisatie uitbreiden, maar dat is niet gelukt”, aldus Janssen. In plaats van een uitbreiding vond een inkrimping plaats tot twee vestigingen: in Oirlo en Bergen.

Summa, ook in 1998 opgericht, is een samenwerkingsverband van vier kantoren in Panningen, Sevenum, Meijel en Venlo, waarvan de vestigingen in Venlo en Panningen zijn overgebleven. Summa richt zich vooral op de bedrijvenmarkt, werknemersverzekeringen en pensioenen. Voor particulieren wordt een speciaal ‘box4-product’ gevoerd, waarbij de belastingaangifte wordt gecombineerd met een financiële planning en het doornemen van de gesloten verzekeringen.

Het nieuwe bedrijf kent naast een volmacht- en een bemiddelingsbedrijf ook nog Summa Services, dat in de toekomst mogelijk actief wordt als facilitair bedrijf voor nieuwe franchisenemers. “Maar voorlopig doen we daar niets mee”, aldus Janssen.

De huisstijl van Summa wordt gekenmerkt door een estafettestokje.