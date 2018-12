Fusie in plezierjachtexpertise

De combinatie telt zes medewerkers, verdeeld over twee vestigingen. Paul Selles (47) gaat leiding geven aan VSS; Johan de Vries Stadelaar (63) blijft nog werkzaam tot april 2004.

De Vries Stadelaar is vooral in het noorden van ons land actief, terwijl Selles Expertise International actief is in het midden van het land en in Duitsland. VSS verzorgt schade-expertise, waardebepaling en onderzoek zoals voorinspectie, technische keuringen, aansprakelijkheidsonderzoek en schuldvraagonderzoek.

Het nieuwe team van VSS Expertise voor het kantoor in Sneek. Geheel links Johan de Vries Stadelaar, derde van links Paul Selles.