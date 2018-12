Fusie Groene Land en PWZ heeft geen consequenties voor labels

Aan de fusie, die dit jaar zijn beslag moet krijgen, ligt de gedachte ten grondslag dat PWZ binnen het Achmea-concern te klein is voor een zelfstandig bestaan. De zorgverzekeraar in Purmerend heeft namelijk 215.000 ziekenfondsverzekerden. Groene Land Achmea in Meppel heeft er 650.000. Voor de buitenwacht verandert er niets, want beide labels blijven bestaan. Officieel krijgt de nieuwe combinatie een nieuwe naam. Het wordt waarschijnlijk: OWM Groene Land PWZ.

Het kantoor in Meppel wordt hoofdkantoor van het nieuwe fonds en het kantoor in Purmerend wordt nevenvestiging. De huidige nevenvestigingen blijven bestaan. “Er komt geen concentratie van administratieve werkzaamheden. In de personele sfeer verandert er niets”, zegt Herman Carbaat, directiesecretaris van Groene Land (en straks van de nieuwe combinatie). “Dankzij de huidige technologie hoeft dat ook niet.” Er zijn nevenvestigingen in Hengelo, Zwolle en Groningen.

De directies van beide verzekeraars worden samengevoegd. Gaston Sporre (directievoorzitter Groene Land) wordt directievoorzitter en JanPieter Rompa (directievoorzitter PWZ) wordt vice-voorzitter van de directie. De directie zal voorts bestaan uit: Gerard Bosma, Jaap Dijkstra en Willem van Duin van Groene Land, en Theun Dijkstra van PWZ.