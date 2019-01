Frustratie leidt tot internetinitiatief atp

“Yoron is echt voortgekomen uit frustratie. Ik constateer dat bij het intermediair steeds meer het calimero-effect optreed. Zij zijn groot en ik ben klein en dus ben ik afhankelijk van wat de groten doen. Wij zijn individueel niet in staat om richting onze toeleveranciers, de maatschappijen, een vuist te maken. Door het creëren van omvang kunnen wij wellicht in de toekomst wel die vuist maken, vertelt initiatiefnemer Arjen Oeben.

Hij verwacht dat met twee- à driehonderd licentiehouders van zijn internetconcept het vereiste volume bereikt wordt om richting verzekeraars deze vuist te maken. “Wellicht komt er zo iets als een inkoopcombinatie van de grond.” Over het huidige aantal licentiehouders laat hij zich niet uit. Een tussenpersoon die al werkt volgens de formule van Yoron is Bartels & Slot (www.bartelsenslot.nl).

Klauwen met geld

Het calimero-effect is niet de enige frustratie die Oeben heeft. “Iedere maatschappij vindt opnieuw het wiel uit door het ontwikkelen en plaatsen van rekenmodules op hun sites. Het kost klauwen vol met geld, dat beter op een andere manier aan het intermediair besteed kan worden. Bovendien vind ik dat die rekenmodule voor mijn klanten op mijn eigen site moet staan. Verzekeraars vinden dat goed, maar daar moeten dan wel productieafspraken tegenover staan. Daar word ik strontziek van. Voor mij als tussenpersoon is het te duur om rekenmodules van Interplein of DenK internetservices aan te schaffen.”

Via de demosite www.yoronsite.nl hoopt Oeben andere tussenpersonen te interesseren voor zijn initiatief. “Op deze site, die slechts een kleine e 1.000 gekost heeft, krijgt de tussenpersoon een beeld van de mogelijkheden. Zo is er een ATP-toolkit ontwikkeld. Klanten kunnen hier online schades melden, mutaties doorgeven en berekeningen maken. Verder staan er verwijzingen naar andere interessante sites en een aantal gimmicks. De site bevat verder alle informatie die een site zou moeten hebben, zoals een bedrijfspresentatie, productinformatie, nieuws et cetera.”

De site moet gaan dienen als een databank voor de tussenpersoon en zijn medewerkers. De ATP-toolkit moet dat bewerkstelligen. Voor elke tussenpersoon zijn de gegevens van zijn klanten via een beveiligd deel op de site te benaderen. Oeben spreekt van een “Nationaal platform voor de tussenpersoon met info en data , 24 uur per dag bereikbaar en plaatsonafhankelijk. De informatie staat op de eigen, beveiligde website”.

Kosten

Tussenpersonen kunnen een licentie nemen op de site. De kosten hiervoor bedragen e 60 per maand en voorlopig geen entreebedrag. “Daar krijgen ze dus alles voor”, stelt Oeben. “Geen extra geld voor elke nieuwe module of websiteformulier, zoals anderen dat plegen te doen.”

Op de demosite staan de prijzen vermeld. De e 60 per maand betreft een actieprijs. De actie zal een jaar lopen. Daarna worden de prijzen geëvalueerd. “Tegen die tijd moeten we bekijken of het concept aangeslagen is en of het geld dat we te besteden hebben voldoende is om de site uit te breiden. Het is zeer denkbaar dat we dan een eenmalig entreebedrag gaan vragen en dat ook de maandprijs omhoog zal gaan. De huidige licentiehouders zitten wat dat betreft op de eerste rij. Degenen die op de rijdende trein springen, kunnen niet verwachten dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten.”