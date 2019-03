Frans ten Brink volgt bij DSW Van den Broek op

Laurens van den Broek, lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar DSW, is met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd door Frans ten Brink die afkomstig is van Fortis ASR.

Frans ten Brink – die bij Fortis ASR hoofd ICT was – was een paar jaar geleden adjunct-directeur van DSW. Volgens Chris Oomen, voorzitter van de raad van bestuur van DSW, werd destijds afgesproken dat Ten Brink na een paar jaar zou terugkeren naar DSW. Ten Brink trad op 1 juli uit dienst bij ASR en is per 1 oktober benoemd bij DSW. DSW en Fortis ASR hebben nauwe banden die hun wortels vinden in de samenwerking van DSW met Stad Rotterdam. DSW, van huis uit ziekenfonds, voerde namelijk onder eigen label particuliere hoofdverzekeringen van Stad Rotterdam (nu van De Amersfoortse die de totale ziektekostenportefeuille van Fortis ASR beheert). Verder voert DSW de administratie van het ziekenfonds van Stad Rotterdam – dat sinds enige tijd onder de bestaande naam onder ASR ressorteert – waarvan Oomen de directie voert.

Jaren geleden hebben DSW en Stad Rotterdam afgesproken dat zij zouden gaan fuseren, zodra een juridische fusie tussen een ziekenfonds en een particuliere verzekeraar mogelijk werd. Oomen zegt desgevraagd dat die afspraak formeel niet meer geldt, omdat Stad Rotterdam niet meer bestaat. “Er ligt dus eigenlijk niets vast. Tegen de tijd dat de basisverzekering wordt ingevoerd, zullen we een beslissing moeten nemen.” Overigens verwacht Oomen dat de nieuwe zorgverzekering er voorlopig niet komt. Volgens hem zal 2006 niet worden gehaald en ook over een invoering per 2007 heeft hij zijn twijfels. “Er wordt zo ondertussen al dertig jaar over een ander stelsel gepraat.”