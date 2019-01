Fpoint genomineerd voor Baanbrekerprijs

Financieel Adviesbureau Fpoint in Lelystad is een van de zes genomineerden voor de Baanbrekerprijs 2003. De prijs, een renteloze lening van maximaal een half miljoen euro, wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste creatieve idee om werklozen weer aan een baan te helpen.

Fpoint is genomineerd met een consumentenconcept voor verzekeringen en andere financiële diensten met gebruik van een eigen digitaal dossier op internet. De advisering, verkoop en administratiever werkzaamheden wil het financieel adviesbureau laten verzorgen door personeel met een achterstand op de arbeidsmarkt. In het eerste jaar wil Fpoint starten met twaalf nieuwe medewerkers. Op langere termijn streeft het bedrijf naar een verhouding van 60% werknemers uit achterstandsgroepen en 40% reguliere medewerkers.

De Baanbrekerprijs wordt op 26 november door staatssecretaris Marc Rutte uitgereikt in de Van Nelle Ontwerpfabrieken in Rotterdam. De jury, bestaande uit onder andere SER-voorzitter Herman Wijffels en voormalig MKB-voorzitter Hans de Boer beoordelen de businessplannen van 81 bestaande en beginnende bedrijven. De winnaar(s) krijgen een kunstwerk en een renteloze lening van ten hoogste een half miljioen euro te verdelen. Tevens zal de organiserende stichting Start Foundation (www.baanbrekerprijs.nl) zorgen voor deskundige coaching van de winnaar(s) bij de uitvoering van hun ondernemersplan(nen).