FOV komt met rapport over verzekerbaarheid rundvee

De rundveeverzekeraars die lid zijn van de FOV, de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen, hebben vorig jaar de Landbouwuniversiteit Wageningen opdracht gegeven de risico’s van rundveeziektes in ons land in kaart te brengen. Zij leden al vele jaren verlies en dat is er nadien niet beter op geworden. Ten tijde van de opdracht kampten veehouders met BSE en naderhand brak mond- en klauwzeer uit. In het onderzoek participeren de grotere rundveeverzekeraars. Het zijn: Achmea, Delta Lloyd, Interpolis, Univé, De Wederkerige van 1820 en Woudsend.

Destijds zei de FOV, dat als de conclusie van het onderzoek zou zijn dat rundvee een onverzekerbaar risico is, de FOV met de overheid zou moeten gaan praten over een andere verzekeringsopzet of over een vangnetconstructie. Van Toor wil niet op het rapport vooruitlopen, maar zegt wel, dat daarmee de vraag naar de verzekerbaarheid niet in zijn algemeenheid zal worden beantwoord. “Het hangt er onder meer vanaf om welke ziekte het gaat.”

Aandeel onderlingen

Uit het jaarverslag van de FOV blijkt dat alle onderlingen (dus niet uitsluitend de onderlingen die bij de FOV zijn aangesloten) in 2000 in de schadesector een marktaandeel hadden van 14,9%. In 1999 was dat nog 15,4%. Alle in Nederland gevestigde schadeverzekeraars (dus inclusief buitenlandse bedrijven) hadden in 2000 een brutopremie-inkomen van e 36,5 mld. Hieraan droegen de NV’s e 30,3 mld aan bij, de buitenlandse verzekeraars e 721 mln en de onderlingen e 5,4 mld. Volgens de FOV wordt dit beeld vertroebeld, doordat een aantal grote onderlingen actief zijn onder een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld Achmea en Interpolis). Als dit gecorrigeerd zou worden, dan zou het brutopremie-inkomen van de onderlingen ongeveer 40% hoger uitkomen.