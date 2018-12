Fortis ASR stopt met Basic-life

Het intermediair heeft deze week te horen gekregen dat onder het label Basic-life vanaf 1 januari geen nieuwe verzekeringen meer gesloten kunnen worden. Basic-life verkoopt alleen verzekeringen via tussenpersonen en gebruikt het internet voor productinformatie, berekeningsmodules, inzicht in de portefeuille én voor mutatie van gegevens en van eventueel aan de verzekering gekoppelde beleggingen. Consumenten kunnen niet rechtstreeks zakendoen met de maatschappij. “Het is zijn tijd ver vooruit, stabiel en een bewezen concept”, zo bejubelde Fortis ASR-hoofddirectielid Jos Baeten de virtuele maatschappij ruim een jaar geleden nog.

De bestaande portefeuille blijft onder het label Basic-life doorlopen. Fortis ASR benadrukt dat de beslissing geen personele consequenties heeft en dat de opgedane ervaringen met Basic-life ingezet zullen worden bij andere verzekeraars binnen het concern. Of dat laatste de in Basic-life gedane investeringen compenseert, is zeer de vraag. Stad Rotterdam, in 1999 bedenker van het internetconcept, stortte e 5,7 mln aan kapitaal in de verzekeringsmaatschappij. De activiteiten van Basic-life leverden in het debuutjaar 2000 een jaarverlies op van e -1,8 mln. De aanloopverliezen, zoals die jaarresultaten werden gekwalificeerd, zijn in de daaropvolgende jaren opgelopen tot e -2,3 mln en e -3,2 mln.

Basic-life was vorig jaar in verkooptermen aanzienlijk succesvoller dan de twee jaar ervoor. In 2002 werden 1.785 levensverzekeringen verkocht, waarvan 1.340 gebonden aan beleggingseenheden. De koopsompolissen leverden e 73,7 mln aan brutopremie op. Het aantal verkochte polissen bleef in 2000 en 2001 nog steken op gemiddeld veertig per maand. Daarmee waren toen premieomzetten van e 7,6 mln respectievelijk e 33,8 mln gemoeid. Het verzekerde kapitaal bedroeg eind vorig jaar e 174 mln, waarvan 48% unit-linked.