Fondsen Lombard Odier via intermediair

Het Zwitserse bedrijf heeft meer dan twintig fondsen in de aanbieding, die in negen Europese landen worden aangeboden. Lombard Odier heeft wereldwijd zestien vestigingen en beheert een vermogen van ruim f 150 mld. Vanuit Amsterdam werd tot nu alleen samengewerkt met institutionele beleggers als Hooge Huys en Winterthur.

De administratie van de beleggingsgirorekening is in handen van Algemeen Nederlands Trustkantoor (ATN).