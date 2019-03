Finenzo-vestiging sponsort volleybalteam

Het eerste herenteam van Voko speelt in de tweede landelijke divisie. “De gemiddelde leeftijd van de leden van volleybalverenigingen is relatief laag”, aldus directeur Miriam Panis van Finenzo Oosterhout. “Via de sponsoring krijgen wij direct contact met een voor ons interessante doelgroep.” De naam van het team, dat de sponsorgelden vooral gaat steken in een intensiever jeugdbeleid, is voor de competitie veranderd in Voko/Finenzo.

De ondertekening van het contract, met links vooraan Miriam Panis, directeur van Finenzo Oosterhout, en rechts Voko-voorzitter Ton Schellekens.