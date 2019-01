Financieel planner start adviesdienst vanuit Spanje

Onder de naam Vista Bella Services (voor klanten in Spanje) of Marcel Bol Financial Planning (voor Nederland) wordt via internet een rapportage verzorgd op het terrein van financiële planning of een hypotheekadvies op basis van klantgegevens die het intermediair toestuurt. Bol rekent een uurtarief van e 75 (ex. 16% btw) en werkt inmiddels samen met twee kantoren. “Bij een regelmatige afname van een rapport, vier per maand, daalt de prijs naar e 50 per uur. Een andere optie is een vaste prijs per rapport van e 250”, aldus Bol.

Voor het maken van de rapportages maakt Bol gebruik van software van Infa (Afin Pro of de Hypotheekmodule). Afhankelijk van de hoeveelheid informatie kan het rapport ook bestaan uit een voornamelijk tekstuele analytische beschouwing “Kantoren die onvoldoende tijd, energie en kennis hebben om hun relaties te voorzien van een professioneel advies kunnen zich tot ons wenden”, zegt Bol. “Het betreffende kantoor verzorgt zelf de inventarisatie bij de klant en mailt of faxt alle gegevens door. Wij verzorgen een compleet rapport dat het kantoor presenteert aan de relatie.” Bol wil eens per maand in Nederland zijn om rapportages zelf bij de klant te bespreken, maar alleen als het kantoor daarom vraagt.

Naast deze activiteiten bemiddelt Vista Bella ook in onroerend goed, waarmee Bols compagnon Gerrit Boute zich hoofdzakelijk bezighoudt. Op termijn wil Bol Vista Bella uitbreiden met enkele gecertificeerde financiële planners.