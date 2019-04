Finale zit weer in de lift

De totale werving- en selectiebranche zou de afgelopen twee jaar 60% in omvang zijn afgenomen. Voor Finale geldt een afname van 20%. “Daaruit blijkt dat onze opdrachtgevers wel loyaal zijn geweest”, aldus directeur Jurgen Grobbée.

Volgens Grobbée heeft Finale vorig jaar de omzetgroei van 2002 (40%) kunnen vasthouden. Daarmee is de omzet uit arbeidsbemiddeling over 2003 gelijk gebleven aan die van 2002, of wel e 1,6 mln. Het werving- en selectiebureau ontving vorig jaar 6.000 CV’s. “Dat aantal ligt 40% hoger dan het voorgaande jaar. Het gemiddeld aantal openstaande vacatures bedroeg 400. Dat aantal is in de maand januari gelukkig weer toegenomen. Dit wordt weer een hoopgevend jaar. Wij zijn natuurlijk verwend eind jaren negentig met groeipercentages van 50% of meer. In 2003 hebben we echt pas op de plaats moeten maken”, vertelt Grobbée.

Finale constateert vooral herstel bij middelgrote en grote verzekeringsmaatschappijen en banken. “De opdrachtgevers zijn momenteel vooral op zoek naar commerciële medewerkers als accountmanagers, hypotheekadviseurs, pensioenadviseurs en financieel planners”, aldus Grobbée.

Om verdere groei te continueren gaat Finale op zoek naar strategische en financiële partners om zodoende haar positie en resultaten verder te kunnen versterken. Finale heeft acht vestigingen en werkt op basis van no cure no pay.