Finale boekt 40% meer omzet

De omzet uit arbeidsbemiddeling voor bank- en verzekeringsbedrijven groeide tot e 1,6 (1,1) mln. Volgens Finale is deze groei opmerkelijk, omdat uit cijfers van de Orde van Adviesbureaus voor Werving & Selectie (OAWS) blijkt dat de totale markt naar schatting met 25% is gedaald. Het aantal vacatures in de bancaire sector nam vorig jaar met 50% af en in het verzekeringsbedrijf waren 35% minder banen vrij. “Terwijl banken en grote verzekeraars veelal saneerden in personeelsomvang werd de omzetgroei voornamelijk geboekt bij de middelgrote verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en het intermediair”, aldus Finale.

Oorzaak daarvoor is onder meer dat Finale van opdrachtgevers niet eist dat de vacature uitsluitend via hen wordt vervuld. “Verder neemt het aandeel van gespecialiseerde bureaus en bureaus die werken volgens no cure no pay toe.”

De economische teruggang blijkt bij veel bedrijven vooral het middensegment te treffen. “Het aanbod van middle-managers overstijgt op dit moment de vraag.” De bank- en verzekeringsbranche blijft volgens Finale voor veel werkzoekenden een aantrekkelijke uitstraling houden. “Tekenend is, dat in 2002 relatief veel werkzoekenden uit andere sectoren, zoals de telecom en ICT, een baan als accountmanager of relatiebeheerder binnen de branche ambieerden.”

Finale heeft acht vestigingen in ons land en werkt op basis van no cure no pay.