Fidicom wil drempel tot pensioen verlagen

“De PSW-markt gaat nu veelal buiten het intermediair om bij gebrek aan kennis en vaardigheden”, meent Fidicom-directeur Wim van Groenewoud. “En dat terwijl de tussenpersoon de zakelijke markt wel in de boeken heeft, maar dan overwegend schadegeoriënteerd.” Van Groenewoud wil de drempel verlagen door een mix van software (voor analyses en offertes), opleidingen en marketingondersteuning.

Het serviceconcept van Fidicom biedt volgens Van Groenewoud toegevoegde waarde ten opzichte van verzekeraars of grote adviesbureaus. “Die laatste categorie vraagt uurlonen van e 200 per uur en dat is gewoon niet interessant voor een tussenpersoon. En maatschappijen bieden alleen software en technische ondersteuning, of ze nemen de pensioenadvisering in eigen hand. Dit concept biedt de tussenpersoon laagdrempelig ondersteuning op pensioengebied.”

Kern van het concept is de software Pensioen Checker, waarmee een bestaande pensioenregeling geanalyseerd moet worden op bijvoorbeeld de fiscale actualiteit. “Zo’n 95% voldoet niet aan de wettelijke eisen”, weet Van Groenewoud. De tussenpersoon moet dit volgens Fidicom doen op basis van een vast tarief. “Ik denk aan een verrichtingentarief van e 499”. Volgens Van Groenewoud biedt zo’n pensioenanalyse goede commerciële kansen. “Het is een prachtige gelegenheid om te kijken naar verbetermogelijkheden en een eventuele bijspaarmogelijkheid.”