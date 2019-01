Feestelijke finaledag Squassurance

Het was een dagje dolle pret bij Dekker Sport in Zoetermeer, waar op zaterdag 15 februari de finale van de allereerste Squassurance werd gehouden. Onze correspondent meldt, dat er circa 55 assurantiesquashers present waren. “Het was natuurlijk een valstrik, maar iedereen trapte er met open ogen in: uitgebreid brunchen vlak voordat je de squashbaan opstapt, is niet echt verstandig met het oog op de spijsvertering, want dat komt nou niet bepaald ten goede aan het spel. Initiatiefnemer For All Finance stond op punten dus gelijk al voor.”

Daarna konden de deelnemers de kunst afkijken bij een demonstratiewedstrijd van twee nationale toppers en volgde een collectieve warming-up. Vervolgens begonnen de wedstrijden op de veertien squashcourts. Daaromheen was er genoeg te doen. De karikatuurtekenaar werd druk bezocht en ook de medische check-up was een succesnummer. Daniel de Massagetijger maakte snel naam en menig speler liet even snel zijn schouders ‘losgooien’.

De finale begon à la Wimbledon, weliswaar zonder aardbeien en slagroom, maar wel met een levensechte streaker! Er schoot opeens een vrijwel naakte, bruinharige hinde ‘met alles erop en eraan’ tussen de banen door, ze rende het centre-court op, deed een heuse radslag, gaf de verbouwereerde finalisten Steunie en Rubberen Robbie een vluchtige kus en ze was weer verdwenen.

Na de prijsuitreiking maakten Bram ‘Brammo’ Bloemberg en Roland ‘Boom Boom’ Bulder nog even, heel ludiek met beiden een badmuts op, het centre-court onveilig. Althans… dat dachten veel mensen. Uit nadere bestudering bleek dat het niet deze heren, maar de weinig atletisch gebouwde en vroeg kalende spelers Hannibal en Jordi waren, die het sumo-worstelaarspak aan hadden gedaan en probeerden aldus een balletje te slaan. Uit betrouwbare bron kunnen wij u melden dat dat heel zwaar tegenvalt. Probeer maar eens heel simpel een squashballetje op te rapen, met drie meter pens om je heen.

Prijswinnaars Squassurance 2003:

Gevorderden, Expert: 1. Gerard ‘Arie’ Arink (GWK) en Jan Willem ‘Steunie’ Steunenberg (For All Finance), 2. Armand ‘Booming Armando’ Baas-Becking (AXA) en Rob ‘Rubberen Robbie’ van Rietschoten (AXA), 3. Tjipke ‘Red Danger’ Klijnstra (Box 3) en Dick ‘Daytona Dicky’ de Zwart (Box 3).

Gevorderden, Pro: 1. Berthold van Veen (Van Veen Assurantiën) en John ‘Speer’ Peerkhan (HAF-planning), 2. Patrick ‘Hannibal’ van Hees (For All Finance) en Gerry ‘Jefferson alias G-spot’ Huiberts (AAS), 3. Marcel Peek (Stad-Rotterdam) en Leendert Fontijn (Tax Holland).

Gevorderden, Master: 1. Ton ‘Motormuis’ Pouw (Countus) en Wim ‘Spookje’ van de Weg (A&V Advies), 2. Mark ‘Rat’ de Wit (De Goudse Verzekeringen).

Gevorderden, Competition: 1. Maarten Wijnbergen (London) en Michael van Ginkel, 2. Mark ‘Jordi’ Jordens (Moneyview) en Bram ‘Brammo’ Bloemberg (Moneyview), 3. Irene ‘Okki’ Okkerman (NVA) en Alexandra ‘Chapeau’ Louman (ex-NVA).

Beginners, Star: 1. Paul ‘Sjon’ van der Meijs (For All Finance) en Rene Roosen (For All Finance), 2. Richard ‘Neckslag’ Visch (Mondial Assistance) en Michael ‘Mickey Blue Eyes’ van den Brandt (Mondial Assistance).

Beginners, Talent: 1. Kees ‘Beckham’ van Bekkum en Annemieke ‘Posh’ Ducrot, 2. Paul ‘Tiger’ van Neerven (ABN Amro FI Equity Partners) en Dirk ‘Comeback’ Kuijpers (Actuit), 3. Erik-Jan ‘Boom Boom Belier’ Belier (For All Finance) en Roland ‘Boom Boom Bulder’ Bulder (For All Finance).

Winnaars van een stijlprijs:

Mentaliteitsprijs: de heer en mevrouw Pouw.

First Lady: Irene ‘Okki’ Okkerman (NVA).

Dubbele backhand: Annemieke ‘Posh’ Ducrot.

Meest Stijlvolle schoenen: Gerard ‘Arie’ Arink (Interpolis).

Head & Shoulders: Ronald Hoevenaars (A&O) en Jeroen Wolf (A&O).

Comeback: Dirk Kuijpers (Actuit).

Stijlprijs: Hester ‘Hessie’ Nieuwkerk (For All Finance) en Astrid v.d. Heuveln (Mondial Assistance).

Blessuregevoeligheidsprijs: Klaas-Jan ‘Mafkees’ Feitsma (Amsteldijk Adviesgroep).

Sportiviteitsprijs: Mondial Assistance-2: Hans ‘Hell’s Angel’ Weusten (Mondial Assistance) en Leo Weusten.

Gezamenlijke warming onder leiding van Iwan Nikolov.

Zit je even bij te komen, komt er een streaker langs.

Irene Okkerman kreeg de prijs voor de First Lady.

Als intermezzo kon men squashen in een sumo-pak.

Tiende Insurance Sail op komst

Op zaterdag 19 april wordt in Loosdrecht, alweer voor de tiende maal, Insurance Sail gehouden. Dit is overigens niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Vorig jaar leek het erop dat het zeilcentrum zou gaan sluiten, omdat de nieuwe eigenaar (Fortis Vastgoed Ontwikkeling) er een woon/waterpark voor welgestelden zou gaan aanleggen. Het personeel van Ottenhome was al ontslag aangezegd. Maar eind juli bereikte de directie van het watersportcentrum een akkoord met Fortis over een doorstart en zodoende kan Insurance Sail op de vertrouwde locatie worden voortgezet.

Vorig jaar trok het evenement circa 140 deelnemers. Als winnaars kwamen de teams van CPS Risicobeheer en Hooge Huys uit het strijdperk. Assurantiebedrijven kunnen aan het evenement deelnemen met teams van drie tot vijf personen, die strijd zullen leveren in een ‘zestienkwadraat’ zeilboot. Het inschrijfgeld bedraagt e 38,50 per persoon en moet per team worden overgemaakt. Voor meer informatie en aanvraagformulieren: tel. 035-582.33.31.

waarop onder meer een routebeschrijving is te vinden.

Wordt het weer een woud van zeilen? = = = = = = = = = VIJFDE KOLOM Dus indirect heeft Fortis Insurance Sail gered?