FDC in zee met Finsys

De proef geldt in eerste instantie alleen voor hypotheekaanvragen voor Postbank en Obvion. Eind dit jaar wordt het aantal geldverstrekkers wellicht uitgebreid.

FDC, dat geen centrale backoffice heeft, maakt gebruik van de administratieve systemen van Finsys. “Voordeel is dat onze kantoren aanvragen nu via één kanaal kunnen indienen”, zegt FDC-directeur Peter Jan Verhoef. De aanvragen worden per HDN naar Finsys gestuurd. De franchisers kunnen via een extranet van Finsys de aanvragen en de afhandeling online inzien.

Verhoef benadrukt dat er geen verplichting is om gebruik te maken van Finsys. Een aanvraag via Finsys levert de FDC-franchisnemer wel een hogere provisie op. Hoeveel dat is, wil Verhoef niet verklappen.

Finsys-directeur Ernest Lichteveld (links) en FDC-directeur Peter Jan Verhoef zijn blij met de samenwerking.