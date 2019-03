Falcon draagt polissen over

Falcon Leven en Interlloyd Leven dragen per 1 oktober enkele portefeuilles over aan VSB Leven en De Amersfoortse. Het gaat in totaal om zo’n zesduizend polissen.

De geldverzekeringen van Falcon (en Interlloyd), bij Fortis ASR gezien als dé specialist in universal-lifeverzekeringen, gaan naar VSB Leven. De VSB-administratie bevindt zich overigens in het hoofdkantoor van Falcon in Hoofddorp.

De arbeidsongeschiktheidsrentes, in het verleden gesloten als aanvullende dekking op levenpolissen, gaan over naar de specialist binnen Fortis ASR op dát gebied, De Amersfoortse. Falcon verkoopt voortaan onder eigen label aov-producten van De Amersfoortse.