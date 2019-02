Faillissement voor Top Oss-sponsor ERG

De EuroRendementGroep (ERG) in Almere heeft het ontslag aangevraagd voor de 26 overgebleven personeelsleden. Aan de rechtbank in Zwolle is verzocht het faillissement over het intermediairbedrijf uit te spreken.

“Het laatste kwartaal van vorig jaar hebben we enorm veel ellende meegemaakt met onze adviseurs”, zo licht directeur André Klomp toe. Hij neemt daarbij het woord fraude in de mond. “Zo bracht een adviseur vijftig posten onder bij een andere intermediair. Daar hebben we aangifte van gedaan bij de politie. Verder ronselde een andere adviseur weer personeel voor zijn eigen kantoor.”

Compagnon Evert van Denzel bevestigt de versie van Klomp. Volgens hem is na de jaarvergadering besloten het faillissement aan te vragen. “Bij een gebrek aan baten rest er niets anders.” Voor de 26 werknemers, waarvan tien telemarketeers en tien buitendienstadviseurs, is ontslag aangevraagd. Oktober vorig jaar, toen ERG zich aandiende als sponsor van voetbalclub Top Oss, was nog sprake van zeventig medewerkers. “Ja, we hebben fors gesnoeid in de organisatie”, zegt Klomp. “Vooral voor de overgebleven mensen vind ik dit faillissement ontzettend vervelend.”

ERG deed vooral zaken met de verzekeraars Aegon en Levob.

André Klomp (links) en Evert van Denzel in betere tijden, als kersverse sponsor van voetbalclub Top Oss.