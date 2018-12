Faillissement voor AB&P Virtueel

Het faillissement is door de beide aandeelhouders, Paul Joosting Bunk en Gerrit Breeuwer, aangevraagd. De zeventien part-timers zijn ontslagen, maar hebben bezwaar aangetekend tegen het faillissement.

Curator Hendriks is het daarmee eens. “Het callcenter werkt alleen voor AB&P Financieel Adviseurs. Zij zijn de enige opdrachtgever. Alle zeggenschap is in handen van beide directeuren c.q aandeelhouders. Met andere woorden, alles is dus in één hand. De groep heeft nu vorderingen op het callcenter. Dat is eigenlijk geen echte faillissementssituatie.”

De rechter moet hierover nog een uitspraak doen. “Als de rechter besluit het faillissement terug te draaien, dan ontstaat er een probleem. De werknemers zijn namelijk al wel naar huis gestuurd. Dat is dus niet zo handig”, aldus Hendriks.