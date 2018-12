Faillissement

De rechtbank te Zwolle heeft Gideon Harlingen (21), eigenaar van AUB Verzekeringen in Dedemsvaart failliet verklaard

Het bedrijf bemiddelde in verzekeringen, uitvaarten en uitzendpersoneel. Tot curator is benoemd: mr. H.M. Wiechers, postbus 516, 8000 AM, Zwolle. Tel. 038-453.03.40.