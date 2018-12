Extra opties bij Amev Spaarhypotheek

Het aantal mogelijke overlijdensdekkingen is uitgebreid van vier naar acht. Toegevoegd zijn: restitutie van de premies, geen uitkering bij overlijden, restitutie van de betaalde premies opgerent met 4% en een dekking van 90% van de contractwaarde. Daarmee is de dekking hetzelfde als die van de Beleggingsverzekering en de Garantieverzekering.

Klanten met een Spaarhypotheek kunnen nu ook voor de Instaprente kiezen, waarbij de renteopslag van 0,25% niet van toepassing is. Verder kan gekozen worden voor boxsplitsing, zodat het spaargedeelte kan worden ondergebracht in box 1 en het overlijdensrisicogedeelte in box 3.