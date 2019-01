Expert Nolte naar Arntz/Van Helden

Aanleiding voor de overname is de aanstaande pensionering van Hans Nolte, die overigens voorlopig nog zijn eigen dossiers blijft afwikkelen.

Het bureau Nolte is gespecialiseerd in aansprakelijkheid, vooropnames en risico-inspectie. Bij Arntz/Van Helden, gespecialiseerd in de marine-sector, wordt de komst van Nolte beschouwd als een welkome uitbreiding. “Onze strategie is behalve op continuïteit in de marine-branche gericht op expansie in de non-marinemarkt.”