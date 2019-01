Ex-tussenpersoon gearresteerd

J. is zich na het faillissement van Thuisshopper in 1995 met steeds schimmiger activiteiten gaan bezighouden. Hij was onder meer betrokken bij het assurantiekantoor Paper & News in Noordwijk, dat geen lang leven beschoren was. Daarbij heeft hij inmiddels een lang spoor aan schulden achtergelaten, die inmiddels in de miljoenen zouden lopen.

J. werd eind jaren negentig persoonlijk failliet verklaard en is nu door zijn curator voor het gerecht gedaagd. De honderden schuldeisers betichten hem zonder uitzondering van oplichting. Zij hebben zich verenigd in de stichting DJDDO (Doe J. De Das Om) en een website opgezet waarop de handel en wandel van J. en zijn huidige partner na te lezen valt, tot aan de huidige auto en verblijfplaats toe. De gepleegde delicten zouden variëren van overnachten in een hotel zonder te betalen, tot het incasseren van tienduizenden te beleggen euro’s die in eigen zak zijn gestoken.

Eén van de gedupeerde Thuisshopper-franchisenemers was trouwens Erwin van der Ark, zoon van de recentelijk met de failliete Stichting zonder Schulden in opspraak geraakte Ger van der Ark. Erwin zou indertijd e 45.000 hebben verloren.

Werkstraf voor Twentse hypotheekbemiddelaar

De rechtbank in Almelo heeft Bernard V., een 41-jarige hypotheekbemiddelaar uit Vroomshoop, veroordeeld wegens faillissementsfraude. V. zou gelden van zijn inmiddels omgevallen decorbouwbedrijf hebben doorgesluisd naar een slapende bv. De Vroomshoper, nu actief onder de naam BEM Finance, kreeg een werkstraf van 240 uur en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De veroordeling heeft niet te maken met zijn huidige bemiddelingsactiviteiten, die overigens al wel tientallen klachten van klanten hebben opgeleverd, meldt de Twentsche Courant Tubantia.