Europese smartcard voor zorgverzekeraars op komst

Met de uniforme Europese verzekeringspas kunnen de verzekerden gemakkelijker een beroep doen op de sociale medische verzekering in het buitenland. Met de pas kunnen de diverse formulieren voor hulp in het buitenland vervallen. In eerste instantie zal het gaan om medische hulp bij korte verblijven (vakantie) in het buitenland. In een tweede fase zal daar ‘langdurig verblijf in het buitenland’ bijkomen. Hiermee is onder meer bedoeld: mensen die in het buitenland gedetacheerd zijn, wegvoerders en studenten die een buitenlandse opleiding volgen. In een later stadium moet de pas een elektronisch in te lezen smartcard worden die meer informatie geeft dan uitsluitend over de verzekering. In sommige landen, zoals Frankrijk, Spanje en Slovenië, hebben de ziekenfondsen al smartcards afgegeven. Het ligt voor de hand, dat de particuliere verzekeraars het beleid van de ziekenfondsen gaan volgen.