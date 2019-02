Eureko koopt Griekse verzekeraar

Aan eigenaar en directeur Dimitris Contominas is f 2,15 mld geboden en een zetel in het bestuur van Eureko, dat al 25% bezat en een 100%-belang nastreeft. Interamerican is de grootste levensverzekeraar van Griekenland (marktaandeel 22%) en de vierde schadeverzekeraar (6%). Bij een brutopremie-inkomen van f 901 (895) mln behaalde de maatschappij vorig jaar een nettowinst van f 81 (306) mln.

“Dit is een belangrijke stap in ons streven een pan-Europees concern te worden”, aldus Eureko-bestuursvoorzitter João Talone. Via Banco Comercial Potuguês (BCP) had Eureko al contact met Interamerican. In Eureko participeren verder Friends Provident (Verenigd Koninkrijk), Maaf (Frankrijk), Parion (Duitsland), Topdanmark (Denemarken), Swiss Mobilar (Zwitserland) en LF Group (Zweden). Onder Eureko vallen onder meer de verzekeringsactiviteiten van Achmea, BCP, Friends First (Ierland), Union (Slowakije) en voor 51% PZU (Polen).