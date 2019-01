EssentialPeople stort zich op detacheringsmarkt

EssentialPeople wordt de vijfde loot aan de Corinthe-stam, naast Corinthe Executive Search, Hey-Day Interim Management, 30days en House of Financials. Aan het ontstaan van de nieuwe detacheerder is volgens Platenburg een grondig onderzoek vooraf gegaan. “Wij hebben een gedegen rondje langs potentiële opdrachtgevers gemaakt. Daaruit bleek dat men niet zat te wachten op detacheerders die mensen leveren met mbo-niveau, nauwelijks ervaring hebben en nog binnen het bedrijf opgeleid moeten worden. Nee, er is veel behoefte aan hbo’ers en academici met minimaal vier jaar werkervaring en vakgerichte kennis. Daar richten wij ons dan ook op.”

Platenburg heeft geen angst om niet aan de juiste mensen te kunnen komen. “Ons zusterbedrijf 30days is succesvol in het vinden van juist die mensen waar wij naar op zoek zijn. Wij richten ons op verzekeraars, banken en pensioenfondsen. Nu al worden wij benaderd voor met name pensioen- en hypotheekspecialisten. Bij het pensioenverhaal spelen externe factoren, zoals wetgeving, een grote rol. Verder worden de processen binnen bedrijven steeds efficiënter ingericht, waardoor er een minimale bezetting is. In tijden van piekbelasting wordt een beroep gedaan op externen.”

Volgens Platenburg heeft het ‘rondje’ langs potentiële opdrachtgevers ook andere (nieuwe) inzichten opgeleverd. “Wij hebben heel duidelijk te horen gekregen dat focus belangrijk is. De huidige detacheerders ontplooien veel nevenactiviteiten, zoals het geven van opleidingen, terwijl de klant kennelijk niet alles onder één noemer wil hebben. Maar juist de focus wil op de kernactiviteit detacheren. Verder hecht men veel waarde aan een kwalitatieve begeleiding van zowel de gedetacheerde als de opdrachtgever.”

Profiel

Volgens Platenburg is EssentialPeople uniek. “Onze werknemers vormen een homogene groep, die in meer of mindere mate voldoen aan hetzelfde profiel. Het zijn ambitieuze en gedreven professionals, die het een uitdaging vinden om vanuit een vast dienstverband bij ons te werken. Verder moeten ze beschikken over een afgeronde hbo- of academische opleiding en zich hebben ontwikkeld tot vakspecialist binnen de financiële dienstverlening. Daarnaast moeten zij beschikken over relevante vakdiploma’s en minimaal vier jaar werkervaring hebben.”

De reden om voor EssentialPeople te komen werken is volgens haar eenvoudig. “Bij een detacheerder kunnen zij in relatief korte tijd in meerdere keukens kijken. Als ze ingezet worden, is er meestal iets aan de hand en is er sprake van een uitdaging. Als ze het goed doen, is het een kapstok voor een verdere carrière. Ze hebben een hoop eigen verantwoordelijkheid. Mensen vinden dat prettig.”

“Deze eigen verantwoordelijkheid wordt ook doorvertaald naar het beloningsmodel. Qua arbeidsvoorwaarden wordt de gedetacheerde goed beloond”, zegt Platenburg. “Met dat verschil dat wij onze mensen een totaal budget bieden, waarmee ze hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen inkopen. Daarbij worden natuurlijk wel de wettelijke bepalingen in acht genomen. Bij het intake gesprek wordt gesproken over de wijze waarop het budget besteed kan worden. Als mensen niets aan hun pensioen willen doen, wijzen wij ze uiteraard op de noodzaak van een pensioenregeling.”

Toekomst

Eind volgend jaar wil Platenburg EssentialPeople uitgebouwd hebben naar dertig medewerkers. “Als ik wat verder naar de toekomst kijk, moeten dat er uiteindelijk honderd worden. Wij hebben echter niet de ambitie om de grootste worden, maar willen wel bekend staan als de partij met de beste mensen.”

Als directeur geeft Platenburg leiding aan het projectteam dat binnen Corinthe Companies deze nieuwe loot een goede start moet geven. Platenburg komt zelf uit de verzekeringsbranche. Zij startte ooit bij Aegon, waar zij zich vier jaar lang bezighield met ict-vraagstukken. Daarna kwam zij bij Aegon terecht in operationele managementfuncties. Na negen jaar bij de Haagse verzekeraar gewerkt te hebben, maakte zij de overstap naar het werving- en selectiebureau Mercuri Urval, waar zij vijf jaar werkte als consultant voor de branche financiële dienstverlening. Drie jaar geleden maakte zij de overstap naar Hey_Day Interim Management.

