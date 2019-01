Erasmus verwacht kleiner verlies

De premie-inkomsten zijn voor e 132 mln afkomstig uit het schade- en voor e 55 mln van het levenbedrijf. Voor heel 2003 verwacht Erasmus e 245 (274) mln aan premie-inkomsten, waarvan e 170 (201) mln in Schade en e 75 (73) mln in Leven. De daling van de schadeomzet is volgens verwachting, aangezien Erasmus op de beurs niet meer actief is in een aantal branches en daarnaast de samenwerking met een aantal volmachthouders heeft beëindigd.

De combined ratio bedraagt tot en met september 93%. “Dat is historisch laag”, aldus Oschwald. Vorig jaar leverde nog een verlies op van e 19,4 mln. “Dit jaar zullen we dichter in de buurt zitten van de nullijn.”