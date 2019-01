Elvia Reis biedt intermediair marketingondersteuning

Elvia Reis biedt het intermediair de mogelijkheid van kant-en-klare direct-marketingacties. In de loop van het jaar komt er ook verkoopondersteuning.

Tussenpersonen (en reisbureaus) kunnen Elvia nu uit hun naam persoonlijke mailings laten verzorgen. Ook de responsverwerking neemt Elvia voor zijn rekening. Gestart is met acties voor de Doorlopende Reisverzekering en de Globetrotter Reisverzekering. Volgens Elvia vraagt het intermediair “wegens gebrek aan tijd en expertise” steeds meer om marketingondersteuning.

Elvia Reis biedt ondersteuning onder de nieuwe naam Elvia Academy & Support. Onder de oude naam Elvia Academy werden al trainingen aangeboden. In de loop van het jaar zal het aantal activiteiten worden uitgebreid. Na september zal een programma voor verkoopondersteuning worden aangeboden. Voorts wordt nagedacht over een loyaliteitsprogramma.