ELQ ziet brood in zware hypotheekrisico’s

De directie van ELQ (spreek uit als ‘elk’) bestaat uit algemeen directeur Theo Huizing, voorheen werkzaam bij NIB Capital, Erwin van der Wal (ex-Obvion, marketing en sales), Jan-Paul Hendriks, voorheen hoofd Mortgage Investment Services bij Stater, en financieel directeur Arco van de Ven (registeraccountant en docent aan de Erasmus Universiteit).

“Wij richten ons op de markt voor ongewone situaties: mensen die vrijwel niet in aanmerking komen voor een hypotheek bij een reguliere aanbieder”, zegt Van der Wal. “Onze doelgroep bestaat vooral uit pas gestarte ondernemers die nog geen jaarcijfers kunnen overleggen, freelancers en mensen die een BKR-registratie hebben.” Een andere doelgroep vormen particulieren die een huis kopen om te verhuren. “Wij stellen de vraag: is ongewoon wel zo ongewoon? Wij horen steeds vaker dat mensen niet meer bij reguliere aanbieders terecht kunnen. De acceptatiecriteria worden steeds strenger.”

De vraag blijft of de markt met ‘slechte’ risico’s wel zo interessant is en of die volledig in beeld te brengen is. “Het is geen makkelijke klus”, zegt Van der Wal. “Het is een groep die in de aanvraagprocedure veel tijd zal vergen omdat we veel navraag moeten doen.” Er wordt uitsluitend met kantoren gewerkt die in het bezit zijn van het Keurmerk Hypotheekbemiddeling. “Omdat we hogere risico’s accepteren, is het adviestraject voor ons extra belangrijk.”

Funding

De funding voor de hypotheken betrekt ELQ bij een buitenlandse investeringsbank, waarvan Van der Wal de naam nog niet wil noemen. “Het is een partij die ervaring heeft op dit gebied.” In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn al langer gespecialiseerde aanbieders actief op de markt voor zwaardere risico’s, zoals Kensington, Provident, SPML en Equifirst.

De pay-off van ELQ wordt ‘gewone hypotheken voor ongewone situaties’. “We benaderen het positief: onze klanten zijn geen slechte debiteuren, maar andere debiteuren.” Het hogere risico betekent dat aan de hypotheek een pittiger prijskaartje hangt. “Wij komen pas in beeld als de reguliere hypotheekverstrekker de klant niet accepteert. We zijn geen concurrent van de bestaande partijen, maar we boren een nieuwe markt aan.” De prijsstelling wordt toegespitst op het risico van de klant. “Maar we hebben niet de intentie om iedereen die bij de reguliere verstrekkers buiten de boot valt, op te vangen. We wegen wel af of iemand zijn lasten kan betalen.”

ELQ heeft maar één product: de acceptatie. “Wij leveren de geldlening en het intermediair maakt er zelf een hypotheekproduct van. Wij sluiten voorlopig ook geen overeenkomsten met verzekeraars over arrangementen”, zegt Van der Wal.

Bij de nieuwe hypotheekverstrekker gaan 35 mensen aan de slag vanuit een kantoor in Zwanenburg, dat afgelopen maandag is betrokken. “We hebben een goed team nodig van acceptanten, omdat wij onder grote druk het acceptatieproces moeten uitvoeren. Onze klanten zijn stukgelopen bij eerdere aanbieders. Dan is de termijn korter om de hypotheek rond te krijgen.” Het beheer van de hypotheekportefeuille wordt uitbesteed aan Stater.