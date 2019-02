Elion en Van Weerdenburg namens Delta Lloyd in getuigenverhoor

De ex-vennoten Henk Heijloo, André Martens, Jan Anne van Dijken en Rob Uittenbosch willen met de verhoren bewijzen verzamelen dat Delta Lloyd als aandeelhouder bewust heeft aangestuurd op het faillissement in 2001. Aan de hand daarvan zal mogelijk een schadeclaim tegen Delta Lloyd worden ingediend. Tijdens de verhoren komen onder meer aan de orde welke intenties Delta Lloyd had met de overname van Heijloo & Molkenboer en waarom een saneringsplan voor de noodlijdende tussenpersoon niet ten uitvoer is gebracht.

Van Weerdenburg is enige tijd als interim-bestuurder actief geweest bij Heijloo & Molkenboer. Elion is binnen de directie verantwoordelijk voor het participatiebeleid van Delta Lloyd. In totaal zullen vijf getuigen worden opgeroepen; de overige drie komen van de zijde van de ex-vennoten. Vermoedelijk zullen de verhoren in april plaatsvinden; er wordt nog een datum gezocht waarop alle getuigen beschikbaar zijn.