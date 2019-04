Elektronisch switchen bij Legal & General

Legal & General heeft het polishouders mogelijk gemaakt om via een beveiligd extranet beleggingsopdrachten door te geven.

De levensverzekeraar zegt de eerste maatschappij te zijn die zo’n faciliteit aanbiedt. Polishouders die hun switchopdracht vóór 24.00 uur doorgeven aan Legal & General zien hun opdracht bij de openingskoers van de volgende beursdag verwerkt. Voorheen lag dat tijdstip op 12.00 uur. “Consumenten kunnen nu in hun beslissingen rekening houden met de ontwikkelingen in Amerika”, zo prijst directeur Arno Dolders de verbetering aan.

Legal & General zorgt er verder voor dat de tussenpersoon aan het begin van elke werkdag een overzicht krijgt van de verwerkte opdrachten per polishouder.

Volgens Legal & General maken verzekerden bij 80% van de nieuw afgesloten polissen zelf de keuze hoe de premies worden belegd. Daarvoor zijn zestig aandelenfondsen beschikbaar, waaronder de 25 AEX-fondsen.