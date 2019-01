Elan krijgt keurmerk

De consumentenvereniging nam dit initiatief een half jaar geleden om consumenten te helpen bij de keuze van een goede tussenpersoon. Keurmerken worden, op verzoek van het intermediair, verleend aan kantoren die voldoen aan kwaliteitseisen op het vlak van dienstverlening, bedrijfsvoering, deskundigheid en onafhankelijkheid.

Elan is volledig eigendom van Aegon. “We voeren echter een volledig zelfstandig beleid en we adviseren, afhankelijk van de situatie van de klant, producten en diensten van meerdere verzekeraars”, aldus directeur Marco van Muiswinkel. Hij stapte vorig jaar over van Aegon Particulieren naar Elan, nadat Aegon de zittende directie (John Jorritsma en John van der Werff) had ontslagen.

“Dit keurmerk is een bevestiging van de kwaliteit van het werk dat door iedereen in de afgelopen periode is geleverd”, zo vindt Van Muiswinkel. Bij Elan werken, inclusief callcenter, circa honderd mensen. De vereniging Consument & Geldzaken gaf eerder keurmerken aan de kantoren Adfinesse (Zoetermeer), Atrium (Nijverdal), Prins (Baarn), De Roo & Arens (Lelystad) en Verdouw (Oegstgeest).