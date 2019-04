Eindsprint derde thema pensioencampagne Levob

Na ‘Bepaalt Den Haag uw pensioendatum?’ en ‘Hoe geëmancipeerd is uw pensioen?’ luidt het nieuwe en laatste motto: ‘Tijd om voor uw pensioen een eindsprint te trekken?. Levob richt zich hiermee op de groep mensen van veertig jaar en ouder. Omdat in deze doelgroep volgens Levob veelal de mannen kostwinner zijn, zijn de reclame-uitingen vooral op mannen gericht. Hij moet zich kunnen identificeren met de man in het pak die in een raceauto stapt of een sprintje trekt op de sportfiets.

Volgens de verzekeraar heeft meer dan driekwart van de 40-plussers een pensioentekort. “Op jongere leeftijd is pensioen niet iets waar men al bewust mee bezig is. Vanaf veertig jaar krijgen mensen meer en meer de behoefte om te bekijken of hun pensioen wel goed geregeld is en welke mogelijkheden er zijn om alsnog de pensioenopbouw veilig te stellen. De periode tot de pensioendatum begint immers te dringen”, aldus de verzekeraar.

Ook voor dit thema heeft Levob weer een boekje met tien tips samengesteld en is het Levob-logo te zien voor en na de uitzending van het tv-programma Barend & Van Dorp. De derde fase van de pensioencampagne loopt tot medio juni. In oktober gaat Levob op herhaling met het eerste thema.