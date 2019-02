Eindloonregeling verliest terrein in pensioenland

Die tendens blijkt uit de jongste Pensioenmonitor 2003, die de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft opgesteld. Tussen januari 2002 en dezelfde maand van dit jaar zijn 35 pensioenfondsen overgestapt van een (gematigde) eindloonregeling naar een andersoortige pensioenregeling. Van de 858 (889) bedrijfstak-, beroeps- en ondernemingspensioenfondsen had begin dit jaar iets minder dan de helft een eindloonregeling, tegen nog 53% een jaar eerder. Het aandeel van de middelloonregeling steeg tot 22,5% (19,9%) en dat van de beschikbare premieregeling tot 8,2% (8,5%).

Het aantal deelnemers met een pensioenregeling op basis van eindloon bleef vrijwel gelijk: iets meer dan drie miljoen mensen. Het bijbehorende marktaandeel zakte echter tot 52,4% (56,0%). Begin dit jaar bouwden ruim twee miljoen mensen een pensioen op basis van hun gemiddelde salaris op, tegen nog geen 1,8 miljoen een jaar eerder: in percentages 35,8 tegen 32,8.

Beschikbare premie

De beschikbare-premieregeling heeft – qua deelnemers – een marktaandeel van 3,4% tegen 2,6% een jaar eerder: in absolute getallen 193.342 tegen 142.874 mensen. Vijf jaar geleden hadden 52.606 mensen (1,1%) zo’n moderne pensioenregeling waarbij de deelnemer het beleggingsrisico draagt. In die jaren is de voorziening pensioenverplichtingen voor beschikbare premieregeling gegroeid van e 0,7 mld tot e 2,7 mld. De jaarlijkse premiebijdrage hiervoor is tussen 1999 en 2003 gestegen van e 101 mln tot e 246 mln.

In totaal incasseren de pensioenfondsen op jaarbasis e 12,6 (10,9) mld aan premies, waarvan e 8,0 mld richting bedrijfstakpensioenfondsen gaat en e 3,8 mld richting ondernemingspensioenfondsen. In aantallen deelnemers zijn deze twee soorten fondsen goed voor 4,8 miljoen respectievelijk 0,9 miljoen.

Van alle fondsen heeft 43,5% de pensioenverplichtingen deels of geheel herverzekerd; in deelnemers gaat het om 9,6%. Ander opvallend gegeven in de Pensioenmonitor – in het licht van de huidige politieke discussies – is dat bij 29% van de fondsen (39% van de deelnemers) de pensioen(richt)leeftijd vóór 65 jaar ligt.