Eigen Huis vindt Gelink ook ‘geniaal’

Om concreet vast te stellen, hoe geniaal in geld de Gelink Adviesgroep is, heeft Eigen Huis de proef op de som genomen. Bij het bemiddelingsbedrijf in sparen, lenen en verzekeren werd een offerte aangevraagd voor een beleggingshypotheek op een woonhuis van e 350.000. De lopende hypotheek bedroeg e 204.000.

De offerte van Gelink ging uit van een beleggingshypotheek met een looptijd van (opnieuw) dertig jaar tegen een rentevaste periode van één jaar voor een bedrag van e 265.000, gekoppeld aan een inkomensverzekering (aov-dekking) en een flexibele levensverzekering op basis van beleggingen.

Eigen Huis becijferde vervolgens aan de hand van deze gegevens de provisierevenuen voor Gelink als deze post(en) zouden worden gesloten:

– 1% over geldlening: e 2.650- 4,5% over storting ineens (e 43.391) op beleggersrekening: e 1.952- 35% over koopsom (e 8.182) hypotheeklasten-aov: e 2.863- 4,5% (maandpremie e 263 maal 30 jaar) beleggingspolis: e 4.260 Conclusie van Eigen Huis: “Aan provisies zou deze adviseur dus maar liefst e 11.725 verdienen. En dat voor maximaal twee dagen werk en een zeer risicovol advies. Gelink, geniaal in geld inderdaad”.