Eigen Huis opent meldpunt na rel rond overwaardehypotheken

Eigen Huis was al een onderzoek gestart naar de reclamepraktijken van aanbieders als Frisia en Gelink (zie elders in dit nummer), die huizenbezitters aanmoedigen hun hypotheek over te sluiten om de overwaarde aan te wenden voor consumptieve doeleinden. “Het meldpunt is onderdeel van dat onderzoek. Het intermediair gaat steeds agressiever adverteren en dat baart ons zorgen. Overigens denken wij dat zich bij beleggingshypotheken in het algemeen geen problemen voordoen”, zegt Eigen Huis. Op het meldpunt kunnen huiseigenaren met een overwaardehypotheek nagaan of zij fiscaal gedupeerd zijn.

De problemen bij de Spaaradvies-klanten kwamen in maart aan het licht, toen Ab Flipse, directeur van advieskantoor F-Point, de eerste melding kreeg van een klant die een naheffing had gekregen van de Belastingdienst wegens onterecht in aftrek gebracht hypotheekrente. F-Point verzorgt sinds begin dit jaar de administratie van de hypotheekportefeuille van Spaaradvies, dat zelf sinds 1 juli 2000 geen hypotheken meer sluit.

“Spaaradvies kreeg vorig jaar al vragen van klanten waar men geen oplossing voor had”, zegt Flipse. “Er is toen besloten de portefeuille bij ons neer te leggen.” De problemen hebben betrekking op hypotheken die zijn gesloten bij Royal Nederland. Van de circa driehonderd hypotheken die Spaaradvies bij deze maatschappij heeft gesloten tussen september 1999 en juli 2000 zijn er vijftig waarbij ten onrechte hypotheekrente is afgetrokken, omdat het hypotheekbedrag niet is gebruikt voor verbetering van de eigen woning. Sinds 14 september 1999 geldt voor dergelijke leningen geen hypotheekrenteaftrek meer.

Flipse probeert nu een oplossing te vinden voor de gedupeerden. De eerste zaak is in juli opgelost door een ‘herstelbetaling’ van Spaaradvies; tot nu toe hebben dertig klanten zo’n betaling ontvangen. “Toen de eerste probleemgevallen aan het licht kwamen, hebben wij alle driehonderd hypotheekhouders benaderd met de vraag of zij ook een naheffing hadden gekregen. Daaruit zijn de vijftig probleemgevallen voortgekomen”, zegt Spaaradvies-directeur Ebbo van Gelderen. In enkele gevallen zouden tienduizenden euro’s betaald zijn. Om welk bedrag het in totaal gaat, wil Van Gelderen niet zeggen. “Voor een klein bedrijf is het een fors bedrag.”

Software

De gebruikte hypotheeksoftware van Royal hield geen rekening met de mogelijkheid dat een deel van de lening werd gebruikt voor consumptieve doeleinden, waardoor de rente niet aftrekbaar was. Volgens Van Gelderen waren de Spaaradvies-adviseurs daarvan op de hoogte. “Alle adviseurs hebben een opleiding gehad; er zijn er enkelen geweest die de klant niet hebben gewezen op het feit dat de hypotheekrente niet aftrekbaar zou zijn wanneer de overwaarde werd gebruikt voor beleggingen.”

“Onze programmatuur heeft altijd een tijdslimiet”, reageert Frank Rosenmuller, directeur van Royal Leven. “Daarmee zorgen we ervoor dat de berekeningen op de juiste fiscale gronden worden gemaakt. Ons programma is altijd up to date geweest. Onze tussenpersonen hebben van onze fiscaal jurist een opleiding gekregen waarin is ingegaan op de fiscale aspecten van het beleggen met geleend geld.”

Binnen de perken

De meeste verzekeraars en banken denken dat de omvang van het probleem binnen de perken blijft en verklaren dat tussenpersonen in de meeste gevallen een juist advies hebben gegeven. Rabobank sluit zelfs uit dat zich onder haar klanten gedupeerden bevinden. “We hebben van het begin af aan onderscheid gemaakt tussen box 1 en box 3 en klanten goed geïnformeerd over de fiscale consequenties. Dat is bij ons regel”, zegt een woordvoerder. Of een adviseur de klant ook daadwerkelijk heeft verteld dat rente niet aftrekbaar is wanneer de lening niet voor de eigen woning wordt gebruikt, is volgens Rabobank controleerbaar. “Dat is in de procedure opgenomen.”

Flipse denkt echter dat honderduizenden klanten nog van een koude kermis zullen thuiskomen. “Ik schat dat er zeker 250.000 hypotheken zijn waar een luchtje aan zit. Ik ben al met een flink aantal zaken bezig; we kunnen het logistiek eigenlijk niet aan. Banken en verzekeraars roepen wel dat er bij hen niets aan de hand is, maar de gevallen die ik heb gezien, strekken zich uit over de hele branche. Daar zitten ook klanten bij die zijn geadviseerd door NVA- en NBVA-kantoren. Ik ben bij Gelink Advies geweest: mensen krijgen daar een advies voorgeschoteld, dat is gewoon schokkend. Er wordt provisiegerelateerd geadviseerd en niet op basis van best advice. En de geldverstrekkers doen er net zo goed aan mee. Hoe kun je anders verklaren dat een acceptant een aanvraag voor een hypotheek tot elf maal het jaarinkomen goedkeurt?”

