Eensgezindheid troef bij Nieuw(s)jaarmarkt BAE

Aan de forumdiscussie namen tussenpersonen Wil Vroegh, eigenaar van Maxima Verzekeringen (Gorinchem) en Mart Mallens van het gelijknamige kantoor in Oisterwijk deel. Van verzekeraarszijde waren Boudewijn van Uden (commercieel directeur Stad Rotterdam), Jeroen de Haas (commercieel manager Avéro Achmea) en Bert van der Ploeg (hoofd communicatie London) vertegenwoordigd.

Tijdens de discussie kwam onder meer de stelling aan de orde dat verzekeringsmaatschappijen tussenpersonen (nog) als een noodzakelijk kwaad zien. Daarmee was vrijwel niemand het eens. Johan Pieters, accountmanager bij Monuta, vond wel dat tussenpersonen zich te weinig op uitvaartverzekeringen richten.

Fout register

Verder kwam de vraag aan de orde of verzekeraars niet alleen tussenpersonen waarderen met een hoge productie, waarbij rendement en vertrouwen niet belangrijk zijn. Mallens vond van wel: “Ik heb nog nooit een accountmanager gezien die het over rendement had. Nu zie ik daarin wel een kentering. Ik heb overigens ook nog nooit een screening meegemaakt. Verzekeraars doen dat niet. ‘Foute jongens’ kunnen keer op keer opnieuw beginnen zonder dat bij hun aanstelling naar hun verleden wordt gekeken.” “Vaak weet je niet dat je gescreend wordt”, bracht Van Uden daar tegenin. “Ik denk dat dubieuze praktijken steeds minder voorkomen.” Mallens zou graag een centrale database zien waarin ‘foute’ tussenpersonen worden opgenomen.

Gespreksleider Roel Veldwijk poneerde aansluitend de stelling dat geld de voornaamste drijfveer is geworden van de tussenpersoon. Ook deze stelling leverde veel tegengas op. Vroegh stelde dat er altijd tussenpersonen zijn geweest die voornamelijk uit zijn op snel geld verdienen: “Iedereen heeft het over hit-and-runkantoren. Dat noemden we vroeger gewoon zwendelaars en laaielichters”.

Prijzen

BAE-directeur André Bastiaans had nog wat prijzen in petto. London werd verkozen tot ‘businesspartner van het jaar’. Directeur Hein Aanstoot mocht een heuse ‘Oscar’ in ontvangst nemen als beloning voor de goede samenwerking in 2002. “Dat ik op mijn leeftijd nog een Oscar krijg”, grapte de verbaasde Aanstoot, die zeer in zijn nopjes was met de prijs.

Mart Mallens ontving uit handen van Boudewijn van Uden de collegialiteitsprijs voor kantoren met medewerkers; Albert van der Poll werd winnaar van de prijs voor kantoren zonder medewerkers.

Hein Aanstoot (57): “Dat ik op mijn leeftijd nog een Oscar krijg!”