Drie verzekeraars zijn eerste geldverstrekkers op hypotheek.nl

De site is een activiteit van Finance on line, dat net als de Van Bruggen Adviesgroep valt onder de persoonlijke holding van Hans van Bruggen. Het aantal geldverstrekkers moet op termijn worden uitgebreid. Klanten die rechtstreeks via de site een hypotheek sluiten, krijgen 50% korting op de afsluitprovisie, tot maximaal e 1.000. Binnen twee minuten kan een volledige offerte worden opgevraagd, die vervolgens kan worden geprint en opgestuurd naar Finance on Line, dat is gevestigd aan de Kerklaan in Apeldoorn.

Voor advies kan één van de zeventig vestigingen van Van Bruggen Advies worden ingeschakeld. De franchisenemer betaalt een bedrag per lead. Ook via de adressen www.thuishypotheek.nl en www.hypotheken.nl komt de bezoeker op Hypotheek.nl terecht.

De site was al enige tijd actief met een zogeheten ‘geel’ gedeelte, waarop berekeningen konden worden gemaakt op basis van de maximale lening, het maximale netto maandbedrag en de prijs van een specifiek huis. Nu is daaraan het zogeheten groene gedeelte toegevoegd. Hierop kan de bezoeker zijn eigen hypotheek samenstellen en geldverstrekkers met elkaar vergelijken.

Op Hypotheek.nl kunnen aflossingsvrije, beleggings-, spaar- en hybride hypotheken worden gesloten. Ook is het mogelijk meerdere vormen te combineren. Er kan worden gekozen uit rentevaste periodes van 5, 10 en 15 jaar.