Doorstart van NVA-campagne

De nieuwe reclamecampagne van de NVA, die in december is gelanceerd, maakt deze maand een doorstart.

In negen consumentenbladen verschijnen tot eind mei advertenties over vijf producten: pensioen en lijfrente, doorlopende reisverzekering, hypotheek, autoverzekering en rechtsbijstand. De slogan blijft: “Verzeker u van een adviseur die lid is van de NVA”. De spontane naamsbekendheid van de NVA is 8%, zo bleek uit een Nipo-onderzoek in 2002.