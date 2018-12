Doorneweerd (Amsterdam) lanceert AOW-verzekering

Doorneweerd Assurantiën in Amsterdam heeft een nieuwe verzekering ontwikkeld: de AOW-garantiepolis. De polis keert vanaf het 65e levensjaar e 11.495 per jaar uit, het huidige AOW-bedrag voor ongehuwden.

“Met deze polis hoeft niemand meer te vrezen voor de komende politieke besluitvorming over de aantasting van de AOW”, zo motiveert Gerrit-Jan Doorneweerd het initiatief. “Ik heb eens goed gekeken naar het financiële plaatje rond de AOW en ben daarvan geschrokken. De politieke partijen lopen er nu nog omheen, maar als je de cijfers bekijkt – we betalen nu al bijna 20% van ons inkomen aan de AOW – dan komen er onherroepelijk grote problemen.”

De AOW-garantiepolis is in de basis het Privilege Pensioen van Zwitserleven. Doorneweerd Assurantiën heeft een speciale internetsite geopend (www.aowgarantiepolis.nl), waarop onder meer te zien is dat een gratis hotelovernachting wordt verdiend met een online-aanvraag van de verzekering.