Doorlopende reispolis steeds populairder

Van alle reisverzekeringen die vorig jaar werden gesloten, ging het in 63% om doorlopende reisverzekeringen en in 37% om kortlopende verzekeringen. In 2000 was dit 61% en 39%.

Genoemde percentages zijn afkomstig van het Verbond van Verzekeraars die zegt zich hierbij te baseren op cijfers van het CVO, het Continu Vakantieonderzoek waar onder meet het Nipo in deelneemt. Volgens het Verbond is met het percentage gesloten doorlopende reisverzekeringen bedoeld de in een jaar gesloten en lopende verzekeringen. Uit het onderzoek blijkt voorts dat nog steeds een miljoen Nederlanders onverzekerd naar het buitenland op vakantie gaat.

In de reisverzekeringsmarkt ging vorig jaar volgens het CVS, het statistiekbureau van het Verbond, zo’n e 400 miljoen om. Door de concurrentie zijn de premies vorig jaar nauwelijks gestegen. Het totale brancheresultaat (na rente voor herverzekering) daalde in 2001 van 10,2% van de verdiende premie naar 7,5% van de verdiende premie. Het resultaat verslechterde, doordat de schade steeg van 50,1% van de verdiende premie naar 52,7% van de verdiende premie.

De meeste claims betroffen medische kosten en het kosten voor het verlies van bril en contactlenzen. De kosten voor telefoneren in noodgevallen stegen, omdat steeds vaker met mobiele telefoons wordt gebeld in plaats van met vaste telefoons.