Doek valt voor Lancelot

De Eindhovense Lancelot Adviesgroep is failliet verklaard. Het bedrijf, dat twee medewerkers telde, was volgens curator De Moel al enige tijd niet meer actief.

Lancelot kwam voort uit SFS Financiële Diensten, waaruit ook de vorig jaar omgevallen intermediairbedrijven Walewein en Fred zijn ontstaan. Diercetuer-eigenaar Pepijn van der Knaap startte in 1999 als franchisenemer bij SFS, maar besloot na een jaar samen met Ralph van Beek zelfstandig verder te gaan onder de naam Lancelot. Van Beek liet zich korte tijd later weer uit het bedrijf kopen, dat geen banden had met Walewein.

De activiteiten van Lancelot hadden vooral betrekking op levensverzekeringen en hypotheken, waarvoor met een groot aantal maatschappijen (waaronder Levob en Postbank) zaken werden gedaan. Privé-problemen en een tegenvallende markt leidden ertoe dat Lancelot de laatste maanden niet meer actief was. Uiteindelijk besloot Van der Knaap zelf het faillissement aan te vragen.